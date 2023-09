Matteo Bassetti, schiaffo ai "gufi" del Covid: "Non corrisponde a verità"

13 settembre 2023 a

Matteo Bassetti, il direttore della Clinica malattie infettive dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, è intervenuto a Omnibus - su La7 - in merito all'aumento dei contagi da Covid che si è verificato nelle ultime settimane. "Nella realtà il Covid non è mai andato via - spiega il professore - è una presenza costante ormai dal 2020 e rimarrà probabilmente tra noi ancora per molto tempo. Dalla 'spagnola' del 1918 ancora oggi abbiamo dei casi sostenuti da quel virus. Bisogna imparare a convivere con il conviverci", aggiunge Bassetti.

Come sottolinea il ricercatore, ciò che è finita quest'anno è l'emergenza ospedaliera. Infatti, anche se i casi sono in aumento, si tratta comunque di un virus che colpisce "in maniera lieve" e non ingolfa più di tanto gli ospedali italiani. Perciò non ha senso riproporre gli stessi schemi usati in passato, come invece una certa parte della politica e dei media vorrebbe fare. "Non aiuta nessuno - sostiene Bassetti - raccontare casi vertiginosamente in crescita. Soprattutto perché non corrisponde alla verità. Cerchiamo di evitare di fare allarmismo perché si rischia di vanificare un'eventuale futura campagna vaccinale", conclude il professore.



