Venezia, turista borseggiata rifiuta il risarcimento: il ladro andrà a processo

Niente risarcimento, la turista borseggiata preferisce andare a processo. Accade a Venezia dove una turista francese in vacanza è stata borseggiata del portafogli a piazzale Roma. Di fronte al risarcimento di 500 euro che le era stato proposto dall’imputato in cambio della remissione di querela, la donna preferisce che l’uomo venga processato. Così, in tribunale, di fronte alla giudice penale Francesca Zancan, nel corso del processo per direttissima celebrato a carico di un trentacinquenne di nazionalità romena, residente a Torino, ed evidentemente in trasferta in laguna. La giudice ha convalidato l’arresto per poi rimettere in libertà l’imputato in attesa del processo, rinviato su richiesta del difensore, l’avvocato Jacopo Trevisan.

Intanto al 35enne è stato imposto l’obbligo di dimora, in modo che non possa tornare a Venezia a commettere altri reati. L'uomo aveva avvicinato la turista mentre i suoi complici aspettavano il momento giusto per urtarla, apparentemente per errore, e con una mossa fulminea sottrarle il portafogli. A intervenire in difesa della turista due ragazzi di nazionalità bengalese, in attesa del bus.

Sempre loro sono riusciti a bloccare il ladro e consegnarlo ai carabinieri. Di fronte al giudice l’imputato ha continuato a negare, ma il suo legale ha cercato di far ritirare la querela offrendo un risarcimento di 500 euro, che la turista francese ha però rifiutato. Il processo al borseggiatore si farà nelle prossime settimane. Non resta che attendere.