Antonio Socci: Firenze è diventata la capitale delle multe

La città di Firenze è diventata la capitale delle multe. Già qualche tempo fa l'attore Leonardo Pieraccioni aveva letteralmente invaso il web con un video in cui si lamentava per una sanzione assurda con il velocar. Adesso però gli apparecchi per la rilevazione della velocità sono diventati i nemici numero uno dei fiorentini. Una città, quella del sindaco Pd Nardella, che ha dimenticato il Rinascimento per diventare un distributore automatico di sanzioni e multe. Antonio Socci ci porta in giro per Firenze, la città che è l'incubo di automobilisti e motociclisti.