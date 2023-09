Università, ecco la classifica delle migliori in Europa: una sola è italiana

20 settembre 2023 a

a

a

È Oxford la migliore università d’Europa secondo la prima classifica degli atenei del continente stilata da QS Quacquarelli Symonds, esperti mondiali della formazione universitaria e manageriale. Al secondo posto, figura il Politecnico di Zurigo e al terzo l’ università di Cambridge. L’Italia è fuori dalla top ten, che comprende, in ordine dal quarto posto in giù, l’Imperial College di Londra, l’University College di Londra, l’ università di Edinburgo, l’ università Paris Science et Lettres di Parigi, l’ateneo di Manchester, la Scuola Politecnica Federale di Losanna, e il King’s College di Londra. Il Regno Unito domina, con 107 Università classificate, mentre la Turchia e la Germania seguono con 73 e 53 rispettivamente. L’Italia si posiziona al quarto posto in Europa per numero di università (51), seguita immediatamente dalla Francia (50). La calsssificae valuta le università in base alla reputazione internazionale, alla quantità e impatto della ricercar prodotta, alle risorse dedicate all’insegnamento, all’internazionalizzazione e ai risultati occupazionali (metodologia) ed elenca 688 istituzioni in 42 membri del Consiglio d’Europa, tra cui 106 università mai classificate in precedenza.

Il Politecnico di Milano figura nella Top 50. L’ateneo lombardo si piazza in 47esima posizione della graduatoria. L’Italia piazza nelle prime 100 posizioni anche La Sapienza di Roma (65esima), l’Alma Mater Studiorum di Bologna (78esima) e l’ Università di Padova (89esima).