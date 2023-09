Meteo, crollo totale delle temperature: chi si salva dal freddo

21 settembre 2023 a

La lunga ondata di caldo che finora ha contraddistinto questa estate italiana sembra già al capolinea. L'inverno - e quindi il freddo - sta arrivando. Secondo quanto riportato da Lorenzo Tedici - meteorologo del sito www.iLMeteo.it -, due perturbazioni affosseranno l’estate. Ed entro il weekend termometri segneranno un calo di 7-8 gradi e piogge battenti. L'autunno arriva con perfetta puntualità con calo termico e tanta acqua. Ma attenzione: la prossima settimana ci potrebbe regalare una sorpresa.

Il meteorologo Tedici conferma l’arrivo nelle prossime ore della prima perturbazione, chiamata dagli esperti "spagnola". "Dalla Penisola Iberica infatti un nucleo instabile porterà un primo peggioramento al Centro-Nord con piovaschi ma anche temporali". Una seconda perturbazione di origine atlantica e molto più intensa - aggiunge Tedici - scenderà poi dalla Scozia fino all’Italia tuffandosi velocemente nel Mediterraneo: giovedì e venerdì sono previste piogge anche persistenti al Nord e su parte del Centro; localmente qualche fenomeno raggiungerà anche il Sud peninsulare. Il caldo africano invece resisterà in Sicilia e localmente in Puglia.

Per la giornata di oggi, giovedì 21 settembre 2023, il bollettino della protezione civile indica l'allerta meteo gialla per rischio temporali in tre regioni italiane: Lazio, Sardegna e Toscana. Due, invece, le regioni ad allerta gialla per rischio idrogeologico: Lombardia e Toscana.