Meteo-follie, temperature a 30 gradi ma non al Sud: Apollo stravolge l'Italia

Torna il caldo in Italia. E il responsabile è l'anticiclone Apollo, di matrice nord africana, già presente sulle regioni del Centro e del Nord. Gli esperti di 3BMeteo spiegano che nei prossimi giorni l'anticiclone diventerà dominante, facendo aumentare le temperature e riportandoci a un clima di nuovo estivo. Per quanto riguarda la giornata di oggi, martedì 26 settembre, sarà soleggiato al Centro-Nord. Mentre al Sud qualche residuo di instabilità interesserà la Puglia. Perturbazioni, invece, insisteranno su Lucania, bassa Campania, Calabria e nord Sicilia, che saranno colpite da piogge e temporali. A eccezione dell'estremo Sud, le temperature aumenteranno su tutta Italia, con punte di 28-29°C sulle zone interne della Sardegna, in Val Padana e nelle regioni tirreniche.

Domani, mercoledì 27 settembre, ci saranno gli ultimi rovesci su bassa Calabria e Sicilia orientale. Mentre sul resto del paese acquisterà forza l'anticiclone, che porterà con sé tempo soleggiato e temperature in aumento: sono attese punte di 27/29°C su Val Padana, zone interne tirreniche, Basilicata e isole maggiori. Tempo stabile, infine, anche giovedì 28 settembre, nonostante qualche addensamento solo su Calabria tirrenica e Salento, dove non sono esclusi rovesci. Le temperature, invece, non subiranno variazioni particolari. Potrebbe esserci qualche aumento solo in Sicilia, dove è possibile si tocchino punte di 30°C.