Meteo, anomalia-Italia: "L'estate non finirà più", cosa svelano i modelli

Un’estate italiana infinita, quella a cui stiamo assistendo quest’anno. Il meteo sta diventando sempre più strano e si sta allontanando dai canoni delle stagioni: dovrebbe essere appena iniziato l’autunno, ma in realtà le temperature sono più da inizio estate e lo rimarranno per tutta la prima metà di ottobre, come minimo. Di solito si parla di “ottobrata” quando nel passato dall’estate all’autunno si verifica qualche giornata con temperature sopra la media di stagione. Quest’anno però è forse più corretto parlare di un prolungamento dell’estate, dato che il caldo la farà da padrone ancora per qualche settimana.

Stando alle previsioni degli esperti di 3BMeteo, l’anomalia climatica è legata alla presenza stabile dell’anticiclone africano: al netto di qualche rovesciamento estemporaneo che potrebbe capitare nel corso della prossima settimana, l’Italia si ritroverà in una situazione di caldo stabile, con temperature e durata piuttosto anomale per il periodo. Il fine settimana che sta per cominciare si prospetta praticamente estivo, fatta eccezione per qualche temporale isolato al Sud. Addirittura all’inizio della prossima settimana, più precisamente martedì 3 ottobre, è prevista la giornata più calda con temperature massime di 30 gradi o persino superiori, con un picco di 33 gradi in Sardegna.

Tra mercoledì 4 e venerdì 6 ottobre è invece previsto un leggero abbassamento delle temperature, che però dovrebbero subito tornare ad alzarsi nel corso del fine settimane del 7 e 8 ottobre. Anche in questo caso saranno possibili punte massime di 30 gradi. Insomma, una situazione anomala che è destinata ad andare avanti almeno per i primi dieci giorni del mese, al netto di qualche temporale isolato.