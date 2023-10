Meteo, si scatena il vortice atlantico: Italia, dove colpiscono fortissimi temporali

23 ottobre 2023 a

L'Italia, questa settimana, sarà sempre più coinvolta dalla presa del maltempo. Secondo i meteorologi di 3BMeteo, l'autunno irromperà con forti perturbazioni, pilotate da un vortice atlantico che punta verso il nostro Paese. Nei prossimi giorni sono attese infatti piogge e temporali. Ma il caldo anomalo continuerà a essere protagonista, soprattutto al Sud a causa dello scirocco.

Nella giornata di oggi, lunedì 23 ottobre, un primo impulso instabile verrà registrato su Nordovest e Toscana. Sul resto d'Italia la settimana comincerà invece più stabile, con l'anticiclone africano che determinerà un clima caldo soprattutto al Sud. Proprio oggi verranno punte di 28/30°C sulle regioni meridionali e su quelle del medio Adriatico, per la presenza di intense correnti sciroccali che precederanno l'ingresso della perturbazione, comunica 3BMeteo. Il fronte vero e proprio entrerà in azione solamente martedì 24 ottobre al Nord e in Toscana con fenomeni anche intensi che si estenderanno entro sera al resto del Centro.

Mercoledì 25 ottobre, invece, ci sarà un temporaneo miglioramento al Nord, ma con nuove piogge in arrivo sulle Alpi a partire da quelle occidentali. Instabile sulle regioni centro-meridionali tirreniche e in Sardegna con fenomeni in estensione fino al nord della Sicilia, più asciutto sul versante adriatico e su quello ionico salvo qualche rovescio in transito sulla bassa Puglia. Le temperature subiranno un calo, invece, al Centro-Sud.