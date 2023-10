Silvio Berlusconi, colpo al cuore: che fine sta per fare Palazzo Grazioli

26 ottobre 2023 a

a

a

Che fine ha fatto Palazzo Grazioli? La storica dimora di Silvio Berlusconi e sede di Forza Italia fino al 2020, secondo quanto riporta il sito professionereporter.eu diventerà la sede dei giornalisti stranieri in Italia. "C’è un destino che lega - per puro caso - i giornalisti stranieri in Italia e Silvio Berlusconi", si legge nell'articolo. "Fra pochi mesi", però, i loro "destini" dovrebbero incrociarsi.

"La Stampa Estera in Italia conta 279 iscritti, da Wolfgang Achtner a Lei Zhang, appartenenti a 50 Paesi, dall’Albania al Venezuela" ed "è considerata la più grande associazione del genere nel mondo. Se non ci saranno sorprese dell’ultimo minuto, a gennaio si trasferiranno tutti in quel piano nobile di Palazzo Grazioli, in via del Plebiscito 102, al fianco di Palazzo Venezia, che Silvio Berlusconi dal 1995 affittò dal proprietario Giulio Grazioli Lante della Rovere per circa 40mila euro al mese", si legge ancora.

Capezzone rivela: perché torno alla Sapienza dopo l'aggressione

Insomma, pare che entro novembre tutti gli iscritti dovranno preparare gli scatoloni "entro il mese di novembre" in vista del trasloco. Al momento la Stampa Estera "è ospitata dal governo italiano. Il prezzo della sede di via dell’Umiltà, che apparteneva al costruttore Scarpellini, era - secondo quanto scrisse il Corriere della Sera - di un milione l’anno. Il governo Renzi nel 2015 tentò lo spostamento. Offrì un piano alto di proprietà del demanio, Palazzo Piacentini, a piazza Augusto Imperatore". Ma allora "ci fu una sollevazione perché non venivano garantiti spazi sufficienti per le conferenze stampa, né bar, né ristorante" e così restarono dove erano.

Adesso "ci riprova Giorgia Meloni, anche se le trattative durano da prima del suo insediamento e il motivo è sempre lo stesso: cercare di fare qualche risparmio".