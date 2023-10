Meteo, si scatena il maltempo: 10 giorni di perturbazioni

31 ottobre 2023 a

a

a

Sfilza di perturbazioni sul nostro Paese almeno per altri 10 giorni con piogge a più riprese. Antonio Sanò, fondatore del sito www.ilmeteo.it, conferma un quadro meteorologico decisamente straordinario: gran parte dell’Europa è dominata da cicloni. Sull'area Nord-Ovest, intorno alle Isole Britanniche, per tutta la settimana si scateneranno cicloni atlantici con la potenza di uragani: la pressione nell’occhio di questi cicloni inglesi scenderà fino a 955 hPa, pari a quella di un uragano categoria 3. Anche se con caratteristiche molto diverse, avremo un ciclone potente sull’Europa nordoccidentale, che condizionerà fortemente il tempo anche in Italia.

Il crollo della pressione è previsto da giovedì 2 novembre tra Irlanda e Inghilterra. E da qui i fronti perturbati saranno "scagliati velocemente" verso il Mediterraneo. Dalle prossime ore, il Vortice di Halloween si sposterà verso Est: sono dunque attese ancora delle piogge forti in mattinata sulla Toscana e tra Lombardia orientale e Triveneto con alcuni fenomeni sulla fascia tirrenica fino alla Campania. Dal pomeriggio entreremo dentro un timido miglioramento, ovviamente una tregua nella sfilza di perturbazioni.

Video su questo argomento Milano, le strade diventano fiumi: ecco il video virale dopo la tempesta | Guarda

Una "pausa" dal maltempo che regalerà ancora sole e caldo all’estremo Sud con 31°C in Sicilia, 28°C in Calabria e Puglia e addirittura 26°C a Matera a 401 metri di quota. Per Ognissanti continuerà la tregua fino alla tarda mattinata, poi il ciclone, in approfondimento sulle Isole Britanniche, inizierà a inviare il suo carico di piogge verso il nostro Paese. Dal pomeriggio-sera un nuovo peggioramento investirà il settore tirrenico e gradualmente anche il Nord.

Le giornate peggiori saranno quelle della Commemorazione dei Defunti (2 novembre) e venerdì 3 novembre quando i fenomeni meteo saranno estremi: rovesci e temporali, accompagnati anche da forti venti, colpiranno il Nord e l’Alta Toscana. Il 3 novembre segnerà anche la svolta termica: è previsto un calo di 8-10 gradi al Sud e, dal prossimo weekend, potremo tranquillamente fare il cambio di stagione su tutta l'Italia.