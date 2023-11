Ultima Generazione, gli attivisti si incollano all'asfalto: bloccata la tangenziale di Bologna

02 novembre 2023 a

Ultima generazione non si ferma. Un gruppo di dieci attivisti del movimento green ha infatti bloccato la tangenziale di Bologna - in direzione Milano, tra l’uscita 7 bis e 8 - bloccando il traffico questa mattina 2 novembre. Due di loro hanno fissato le mani all’asfalto con del cemento a presa rapida. Otto sono stati accompagnati in Questura e altri dye all’ospedale Maggiore, in codice 1 dopo averli letteralmente staccati dal cemento grazie all’intervento del 115 e del 118. La viabilità è ripresa subito dopo.

In mattinata sulla tangenziale nord del capoluogo emiliano, gli attivisti si sono seduti sulla carreggiata, srotolando uno striscione arancione con la scritta Fondo riparazione. Due ragazze si sono incollate all’asfalto. Le forze dell’ordine sono arrivate sul luogo poco dopo le 9. Intorno alle 9, fanno sapere gli attivisti per il clima in una nota, "hanno caricato i manifestanti, che hanno fatto resistenza passiva, sulle volanti e li hanno portati in questura. Le due ragazze che si sono incollate sono state portate con l’ambulanza all’Ospedale Maggiore di Bologna".

"Il Passante di Mezzo è una grande opera per cui tantissime persone hanno protestato, hanno fatto manifestazioni, petizioni, e messo in atto altre forme di dissenso, che la Regione e il Comune di Bologna hanno costantemente ignorato. È ora di riprenderci la nostra voce, è ora di prendere tutto il potere che abbiamo e bloccare le strade tutti insieme. Più siamo, più in fretta verremo ascoltati", ha detto Silvia, una delle manifestanti che si è incollata all’asfalto.