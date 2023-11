Ultima Generazione, vandalizzata una fontana a Catania. E l'ambiente non c'entra

11 novembre 2023 a

Gli attivisti di Ultima Generazione hanno colpito ancora, stavolta a Catania. Non solo hanno bloccato il traffico ma hanno anche vandalizzato la fontana dei Malavoglia, colorandola di rosso con la vernice. La manifestazione di protesta si è svolta nei pressi del tribunale di Catania, in riferimento alla recente sentenza della giudice Iolanda Apostolico che ha sconfessato il decreto del governo di Giorgia Meloni, non convalidando il fermo di alcuni migranti tunisini, che tra l’altro erano rientrati in Italia dopo essere già stati espulsi in precedenza.

“La protesta di questa mattina - spiegano gli attivisti - ha lo scopo di accendere i riflettori sulla crisi climatica in corso, che amplifica i fenomeni migratori a causa della desertificazione di fette di territorio sempre più ampie. Anche la Sicilia corre questo rischio, come dimostrato anche dall'emergenza incendi di questa estate e dalle temperature anomale di ottobre”. Una delle attiviste di Ultima Generazione ha poi condiviso un altro video di spiegazioni: “Gli ultimi in Italia purtroppo non vengono nemmeno considerati. Perché devo fare queste azioni ridicole anziché studiare? Il motivo per cui lo faccio so che non è ridicolo”.

“Lo faccio - ha aggiunto - per quelle persone che si ritrovano a dover recuperare amici e familiari nelle barche. Il Mediterraneo è un mare rosso, non è più un mare blu, non è più mare che noi siciliani amiamo. Continuano a ripeterci che tanto non cambia mai nulla. Il monumento simboleggia gli ultimi, i migranti che arrivano sulle nostre coste e non vengono aiutati. Che poi ci crediamo salvatori ma di che cosa. Il governo ha le mani sporche di sangue per tutte quelle vite che muoiono nel Mediterraneo da anni. Fare azioni di disturbo come questa è l’unico modo in cui nostre parole riescono ad arrivare al governo”.