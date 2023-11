Costiera Amalfitana, la furia della tromba marina: un video impressionante

22 novembre 2023 a

Un fenomeno che ha lasciato tutti senza fiato: intorno alle 16 di martedì 21 novembre, una tromba marina si è formata al largo della Costiera Amalfitana. Il turbine si è formato poco prima di Amalfi attraversando il mare, dove fortunatamente non transitavano imbarcazioni. Solo quando si è infranta sul promontorio di Capo d'Orso la tromba marina si è arrestata. Come mostrato nei video diffusi sui social, la colonna d'acqua viaggiava a gran velocità. Non solo, perché il fenomeno ha generato un tronco di notevoli dimensioni richiamando l'attenzione di centinaia di persone in strada. Molti, infatti, si sono fermati a osservare quanto stava accadendo.

Nulla di nuovo per la Costiera, già abituata ad avvenimenti di questo tipo. In ogni caso la tromba marina non ha causato danni. Anzi, si è spezzata prima di proseguire il sue cammino. È andata peggio nel novembre 2018, quando un turbine più o meno simile che attraversò l'intero specchio di mare antistante la Costiera Amalfitana si infranse contro il porto merciale di Salerno causando non pochi danni.

Intanto la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti nord-orientali con raffiche su tutta la Campania valida dalle 23 di mercoledì 22 novembre, alle 23 di domani. Particolare attenzione al litorale che va dal confine nord della Campania con il Lazio, fino al golfo di Napoli passando per la piana casertana, includendo le isole del Golfo e il tratto vesuviano nonché - appunto - alla costiera Sorrentino-amalfitana.