Meteo, l'ora del ciclone-Attila: temperature in picchiata, la data del crollo termico

Freddo polare in Italia: a portarlo sarà il ciclone Attila di passaggio sul nostro Paese nei prossimi giorni. Molto presto, quindi, avremo a che fare con il primo lungo periodo di freddo di questa stagione, con tanto di temperature sotto la media stagionale. Un periodo che dovrebbe andare avanti per almeno 10 giorni. Un evento, questo, mai accaduto quest’anno su gran parte dell’Italia, come riporta ilMeteo.it.

Come spiegato dal meteorologo Lorenzo Tedici, l'irruzione artica dovrebbe arrivare sabato 25 novembre per poi durare almeno fino al giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre. Ma con l'arrivo di Attila non dobbiamo aspettarci solo il freddo. In particolare, al Sud ma anche tra Abruzzo e Molise, sono previste pure piogge a tratti intense. Con tanto di neve in alta collina, fino ai 1000 metri. Nella notte, invece, sono previsti nubifragi tra Calabria e Sicilia.

Per dare un'idea delle temperature dei prossimi giorni, a Milano sono previste minime intorno a -1°C e massime di 5/6°C per almeno 10 giorni; a Bologna e Firenze -1/7°C; a Roma 0°/9°. Qualche fiocco di neve potrebbe cadere tra Bologna e Firenze. Le condizioni meteo, insomma, saranno straordinarie: il crollo termico sarà una vera e propria novità dopo mesi di grande caldo.