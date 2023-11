Meteo, Mario Giuliacci: "Tra martedì e giovedì", per l'Italia un cambio radicale

20 novembre 2023 a

Inverno anticipato. Secondo Mario Giuliacci i prossimi giorni saranno all'insegna del maltempo. Già "tra martedì e giovedì l'Italia verrà attraversata da una perturbazione che porterà piogge su molte regioni". In particolare, spiega il meteorologo all'Adnkronos, nella giornata del 21 novembre pioverà soprattutto su Emilia Romagna e regioni centrali. Mercoledì piogge sparse si abbatteranno sulle regioni centrali adriatiche, ma anche Sud e Isole.

Giovedì invece piogge residue all'estremo Sud. "Saranno - aggiunge - anche giornate ventose e piuttosto fredde". Diverso discorso quello del weekend. "Nell'ultima parte della settimana invece tempo in miglioramento: in particolare nel weekend tempo in generale stabile e asciutto al Centro-Nord, con temperature in rialzo; nuvole e qualche pioggia al Sud".

Difficile invece da decifrare il tempo di dicembre. Il panorama meteorologico vede infatti aggiornamenti contrastanti che suggeriscono un inizio di mese potenzialmente piovoso. Eppure non è certo, visto che esistono divergenze tra i modelli meteorologici. Una cosa è certa: negli ultimi anni il trend è quello che trasforma la stagione invernale in una sorta di ibrido tra primavera e autunno. Le alte pressioni coesistono con flussi perturbati, talvolta intensi, che riversano considerevoli quantità di pioggia, relegando la neve esclusivamente alle cime montane. Insomma, anche in questo dicembre non mancheranno sorprese.