Cosenza, l'auto nel sottopassaggio allagato: il guizzo, come si salva la vita

Attimi di paura a Corigliano Rossano. In provincia di Cosenza il maltempo ha messo in ginocchio la città e sui social sono spuntati video mai visti prima. In uno di questi si vede un sottopassaggio completamente allagato. Qui c'è un uomo incastrato nella sua auto in panne. E se la vettura finisce piano piano sotto l'acqua, il guidatore tenta di salvarsi. L'uomo ha infatti nuotato fino a un punto sicuro.

Eppure nelle ore di pioggia sono state numerose le segnalazioni di strade e scantinati allagati a causa della ingente quantità di acqua caduta in poche decine di minuti. "La parte più critica - ha detto il sindaco Flavio Stasi - si è avuta nelle prime ore della notte, una bomba d’acqua impressionante che ha fatto saltare tutto il sistema delle acque urbane. Fortunatamente il sistema dei torrenti ha retto molto bene, anche grazie al grande lavoro di pulizia che abbiamo fatto nelle scorse settimane insieme a Calabria Verde. Ciò che ci ha creato molte difficoltà è il sistema urbano, due sottopassi allagati di cui sbloccato. In generale ci sono state tante persone che hanno avuto attività e scantinati allagati".

La bomba d'acqua che si è abbattuta in zona ha portato a 138 millimetri di acqua in 24 ore, di cui oltre 90 in due ore. Come comunicato dalla Protezione civile regionale, a causa del forte vento e dell'intensità della pioggia infiltrazioni si sono verificate anche in 7 dei circa 60 plessi scolastici comunali. Al momento comunque la situazione è tornata alla normalità in molti punti.