Mario Giuliacci, Italia investita in poche ore dal gelo: chi rischia grosso

“L’inverno sta arrivando…”, non lo dice più soltanto John Snow, ma anche il meteorologo Mario Giuliacci. Come si apprende dal suo sito, meteogiuliacci.it , questa settimana saremo immersi in un clima agli antipodi rispetto alla calura degli ultimi mesi. Soprattutto al Nord, dove freddo e nevicate prenderanno la scena, anche a bassa quota. Prepararsi una buona tazza di thé o cioccolata calda e ammirare dalla finestra i primi fiocchi di neve cadere non è solo una fantasia, ma una possibilità che potrebbe concretizzarsi già nel pomeriggio odierno, con il sopraggiungere di una nuova perturbazione: nevicherà, infatti, fino a quote molto basse su Alpi e Appennino Ligure, la neve arriverà fino in pianura in Piemonte e sull’ovest della Lombardia. Nel resto del Nord-Ovest, semplicemente, pioverà.

La nevicata durerà lo spazio di una notte, mentre nella giornata di martedì la perturbazione si trasformerà in piogge diffuse anche su Emilia, Romagna e gran parte del Centro-Sud. Verranno imbiancate anche le colline dell’Appennino tosco-emiliano, mentre su quello Centrale soltanto le cime dei monti cambieranno colore, solo oltre i 1200 metri d’altezza. E non è finita qui, perché se mercoledì e giovedì saranno giornate “semplicemente fredde”, dalle prime ore di venerdì prossimo 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, ecco arrivare una nuova perturbazione a carattere fortemente temporalesco su tutta l’Italia.

Meteo-Giuliacci, chi si vedrà rovinato il Ponte dell'Immacolata

Scenderà nuovamente la neve a bassa quota sulle Alpi e in pianura in Piemonte. La Lombardia, questa volta, dovrebbe restare esclusa dall’imbiancamento. Il weekend, insomma, andrà affrontato con l’ombrello in mano, specie al Centro-Sud e sulle isole, ma con nevicate solo sulle vette più alte. La buona notizia? Una sensibile attenuazione del freddo, che tramuterà in una domenica dal tempo decisamente migliore per la nostra penisola. Coprirsi è un obbligo, dunque, ma uscire di casa, quello fatelo solo se serve.