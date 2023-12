Filippo Turetta "può seguire i funerali di Giulia Cecchettin in tv"

04 dicembre 2023 a

a

a

I funerali di Giulia Cecchettin verranno trasmessi in diretta televisiva, su Rai 1, domani, martedì 5 dicembre. L'Italia si raccoglie attorno alla ragazza uccisa da Filippo Turetta, l'ultimo saluto, un caso che ha sconvolto il Paese e che ha suscitato aspre polemiche, sociali e politiche.

E in queste ore si apprende che l'assassino della ragazza, il 22enne Turetta, reo confesso, potrà seguire il funerale di Giulia in televisione, ammesso che sia sua intenzione farlo. La circostanza viene rilanciata dall'agenzia Ansa, che cita fonti qualificate, le quali spiegano che Turetta ha un televisione nella sua cella a Verona. Dunque, potrà sintonizzarsi sulle esequie.

Turetta gode infatti dei diritti riconosciuti a tutti i reclusi, compreso quello di guardare la tv. "È un detenuto come gli altri, e si rende conto di quello che ha fatto. Sta prendendo le misure con la realtà del carcere, che la prima volta è uno choc", fanno sapere le fonti. Il ragazzo, si apprende, condivide la cella con un detenuto che ha tra i 50 e i 60 anni, una sorta di "angelo custode", che in accordo con la direzione del penitenziario ha accettato di seguirlo, di guardarlo a vista, sia per evitare gesti estremi sia per prevenire rappresaglie di altri carcerati.

"Overkilling, la verità sull'omicidio di Giulia": Flaminia Bolzan, la rivelazione su Turetta

I funerali di Giulia Cecchettin, che aveva 22 anni, si terranno a Padova, nella basilica di Santa Giustina, dove è stata trasferita la gigantografia della ragazza che era stata affissa fino ad oggi, lunedì 4 dicembre, sulla parete del Municipio di Vigonovo, il comune in cui viveva assieme ai genitori.