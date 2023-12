Meteo, Mario Giuliacci: ribaltone all'ultimo per il Ponte dell'Immacolata

07 dicembre 2023 a

Che tempo farà al ponte dell'Immacolata? Secondo l'ultimo bollettino diffuso da Mario Giuliacci, i giorni di festa saranno inizialmente accompagnati da un nuovo sistema ciclonico che porterà instabilità e precipitazioni nevose su diverse parti d'Italia, ma il weekend segnerà un deciso cambio di scenario. Venerdì 8 dicembre, durante la mattinata, si osserverà un aumento della copertura nuvolosa su gran parte del Nord Italia, sul litorale tirrenico centrale e sulle isole di Sicilia e Sardegna. Le prime precipitazioni si faranno sentire nelle regioni Nord-Ovest, in Sardegna e nella parte settentrionale della Toscana, con nevicate previste a quote basse sulle catene montuose del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Lombardia.

Successivamente, le precipitazioni coinvolgeranno anche la Liguria e la Sardegna, per poi gradualmente dare tregua Piemonte e Lombardia. Nella serata, le piogge raggiungeranno le zone più occidentali della Sicilia. Nel Nord-Est, nel Centro e in gran parte del Meridione, le condizioni meteorologiche saranno più favorevoli. Le temperature, in risposta al maltempo, subiranno un calo dei massimi, mentre quelle notturne sperimenteranno un leggero aumento dovuto alla presenza di cieli nuvolosi.

Una volta che il ciclone si sarà allontanato dalla penisola, il weekend segnerà un deciso cambiamento. Sabato 9 dicembre, con l'aumento della pressione atmosferica, ci saranno schiarite su tutto il Nord e qualche segno di variabilità sul resto del paese. Le zone con maggiore irraggiamento solare sperimenteranno un apprezzabile aumento delle temperature, coinvolgendo l'intera Italia.

Domenica 10 dicembre, si prevede una significativa nuvolosità sul litorale tirrenico e sulla Sardegna, con possibilità di qualche lieve pioggia. Potrebbero formarsi banchi di nebbia nelle pianure del Nord e nelle valli più interne del Centro. Le temperature diurne registreranno un ulteriore lieve aumento, mentre quelle notturne diminuiranno, aprendo la possibilità di nuove gelate, conclude Giuliacci. Insomma, un gradito ribaltone: dopo gli iniziali tentennamenti, al Ponte dell'Immacolata si potrà in linea di massima godere di un meteo favorevole.