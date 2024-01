Madonna di Trevignano, la profezia: "Guerra alle porte, fate scorte"

31 gennaio 2024 a

L'Italia sarà presto in guerra: a fare questa profezia la Madonna di Trevignano Romano che sarebbe tornata e avrebbe parlato con la veggente Gisella Cardia. A pagare il conto più di tutti non sarà solo il nostro Paese ma anche la Francia e la Germania. Di qui l'appello a "fare scorte". Il messaggio, pubblicato il 27 gennaio sulla pagina Facebook ufficiale dedicata alla Madonna di Trevignano, mette in guardia i cittadini e consiglia loro di correre ai ripari perché presto una grande guerra incomberà su italiani, francesi e tedeschi cambiando per sempre i loro destini.

La soluzione, come si legge nel messaggio in questione, sarebbe correre al supermercato: "Vi chiedo ancora una volta di fare scorte. Vi avverto, affinché non possa mancarvi nulla, quando sarà difficile trovare il cibo. Figli, la guerra è alle porte! L’Italia, la Francia e la Germania saranno coloro che pagheranno di più". Le parole sulle scorte sembrano rimandare agli anni più difficili della pandemia da Covid, soprattutto all'inizio, quando non si sapeva bene cosa stesse succedendo. A seguire, poi, ecco un altro appello: "Figli miei, vi ho chiesto, pregato e supplicato di convertirvi; solo così si sarebbe evitato il peggio, ma l'umanità è sorda ai miei appelli".