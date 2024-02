Meteo, "rischio mareggiata": allarme in Liguria, quando può colpire

10 febbraio 2024 a

Un fine settimana all'insegna dell'instabilità meteorologica. Se nella giornata di sabato 10 febbraio, la maggior parte dell'Italia si è trovata a dover fare i conti con pioggia e temperature al di sotto di quelle registrate i giorni precedenti, non andrà meglio domenica. Se infatti al Nord nella giornata dell'11 febbraio si potrà assistere ad ampie aperture, altrove non mancheranno nubi e rovesci intermittenti. A confermarlo le previsioni di 3BMeteo per cui il maltempo colpirà principalmente il Triveneto con neve dai 1400 metri e temperature in calo. Le massime dovrebbero oscillare tra 7 e 12.

Uguale instabilità anche al centro con piogge e rovesci intermittenti alternati a schiarite, più frequenti sulle regioni adriatiche. Neve in Appennino dai 1600m. Temperature stabili, massime tra 12 e 16. E al Sud la situazione non sarà migliore. Ecco allora che sul versante tirrenico ci saranno piogge e rovesci anche temporaleschi, più asciutto su ioniche e adriatiche. Le massime? Tra 14 e 18. Occhi però puntati sulla Liguria. Nei giorni in cui va in scena Sanremo, la Regione è raggiunta da un'allerta meteo. Per domani, a poche ore dall'ultima serata della gara canora, l'allerta risulta gialla a causa delle piogge diffuse.

Solo in queste ore sono caduti 216 millimetri di pioggia in 24 ore a Fiorino (ponente genovese), 206 a Urbe (SV) e 170 sempre in 24 ore a Sella Giassina (Comune di Neirone). Ma non solo, perché si sono verificati locali allagamenti, smottamenti e movimenti franosi. Addirittura in serata c'è chi ha dovuto fronteggiare diversi problemi di approvvigionamento elettrico. E domani le notizie sono tutt'altro che rassicuranti: con una mareggiata intensa attesa in particolare sulla parte centro orientale della Liguria. Il tempo così incerto continuerà anche per tutta la giornata di lunedì. L'unico aspetto positivo? Temperature in lieve rialzo. Sì, ma non ovunque.