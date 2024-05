Pesaro, follia della coppietta: lo fanno in spiaggia davanti a tutti (in pieno giorno)

25 maggio 2024 a

Anche se l'estate sta tardando ad arrivare, almeno in gran parte dell'Italia, ecco che in questa fine di maggio si scatenano i primi... bollori. Ma in questo caso non si parla di temperature...

Stiamo parlando di un video che, in pochissimo tempo, ha fatto il giro dei profili social e WhatsApp del pesarese, per poi diventare virale un po' in tutta Italia. Nelle immagini, ecco un ragazzo e una ragazza impegnati a consumare un rapporto proprio nel bel mezzo di una spiaggia, per la precisione a Baia Flaminia, in provincia di Pesaro.

Il tutto viene "consumato" in pieno giorno, nei primissimi giorni della stagione balneare. Impossibile pensare di passare inosservati, poiché la zone è sempre frequentatissima. La spiaggia libera si trova tra la foce del Foglia ed un quartiere residenziale ad alta vocazione sia turistica sia enogastronomica. E infatti, nel video si sentono anche diversi passanti commentare quell'immagine da censura. Il video, ovviamente, ha suscitato le reazioni più disparate: dall'indignazione, all'ironia e fino a un doveroso imbarazzo.