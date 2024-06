Roma, maxi rissa in metro: passeggeri contro borseggiatori, scoppia il caos

20 giugno 2024 a

Una maxi rissa quella che è scoppiata ieri, mercoledì 19 giugno, alla fermata di Piazza di Spagna della metro A di Roma tra borseggiatori e passeggeri. Il video, ripreso da alcune delle persone presenti sulla banchina, è poi finito sulla pagina Instagram "Welcome to Roma". Quello che si vede nel filmato è uno scontro a dir poco violento avvenuto alla fermata Piazza di Spagna della metropolitana della Capitale.

La rissa sarebbe partita, forse, da un tentativo di furto. Subito dopo, però, si è trasformata in una lite più pesante fra ladri e viaggiatori. Tra questi c'è anche chi ha preferito non prendere parte al caos, probabilmente per evitare di essere identificato.

Proprio nei giorni scorsi, sono state arrestate tre persone a Roma dopo una serie di furti, che sembra ormai non avere fine, nelle metro della città. Un cittadino argentino di 27 anni è stato arrestato per aver rubato un portafogli proprio sotto gli occhi dei poliziotti. Altri due uomini, invece, un colombiano di 31 anni e un peruviano di 28, sono stati fermati dagli agenti dopo aver rubato un portafogli dalle tasche di un turista. L'accusa nei loro confronti è furto aggravato con destrezza in concorso. Il fenomeno del borseggio in metro, insomma, non accenna proprio a diminuire e questo non fa che aumentare la tensione tra i passeggeri.