Sardegna, muore in un incidente? Il padre: "L'avevo sognato ma non ho detto nulla"

Vittima di un tragico incidente in Sardegna Maggiorino Festa, detto Maggio, 44 anni. L'uomo, che da tempo si era trasferito nelle Marche, era tornato nella sua regione d'origine per trascorrere qualche giorno di vacanza. A lanciare l'allarme, intorno alle 8.30 di ieri, lunedì primo luglio, è stato un passante, che ha notato la sua auto fuori strada e ha chiamato i soccorsi. Non è chiaro, però, quando sia avvenuto l’incidente.

L'uomo avrebbe perso il controllo della sua auto mentre si trovava a San Vero Milis in provincia di Oristano. L'incidente sarebbe avvenuto sulla provinciale per Putzu Idu, dove Maggio era diretto. Lì, infatti, alloggiava a casa di un amico. Quando il passante ha notato la macchina, questa era coperta in parte dalla vegetazione circostante. Mentre il 44enne a bordo sarebbe già stato privo di vita.

Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri: dai primi accertamenti pare che non siano coinvolte altre vetture. La "colpa" potrebbe essere stata di un guasto tecnico, come ha raccontato il padre dell'uomo, che vive ad Ostra. "Proprio il giorno prima aveva detto al fratello che la macchina gli segnalava un problema all’ammortizzatore – ha raccontato Paolo Festa – e deve essere che abbia ceduto proprio in curva facendogli perdere il controllo della vettura. Una decina di giorni fa avevo fatto un sogno premonitore, avevo sognato la sua morte ma non gli avevo detto nulla, perché lui era molto sensibile e si sarebbe impressionato. L’avevo sentito sabato l’ultima volta". Il padre ha raccontato che Maggio attualmente lavorava come elettricista per un’azienda di Jesi ma aveva cambiato diversi lavori.