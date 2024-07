Matteo Bassetti, allarme-aviaria: "Servono test nei grandi ospedali"

09 luglio 2024 a

A suonare l'allarme ora ci pensa Matteo Bassetti: nel mirino del virologo c'è l'aviaria. "Credo che alzare il livello di attenzione sul virus H5N1, che non vuol dire allarmare nessuno, ma fare un'attività di sensibilizzazione sul fatto che esiste questo problema - come sta facendo l'Ue - dimostra che occorre pensarci", premette il direttore del reparto Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova.

E ancora: "Non credo che sia il caso di fare il test a tutti i sintomatici, penso a chi ha una banale polmonite, ma nei casi particolari con situazione difficili e impegnative dal punto di vista clinico avere - nei grandi ospedali europei - dei test a disposizione per poter verificare la presenza dell'influenza aviaria è una scelta corretta".

Le parole di Bassetti arrivano a commento dell'invito lanciato dall'Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, mentre è in corso negli Stati Uniti un'epidemia di virus H5N1 ad alta patogenicità - Hpai A(H5N1) - nei bovini da latte, con la conferma di quattro contagi in lavoratori del settore. "Fare più test per l'influenza aviaria, così da intercettare eventuali casi umani", ribadisce Ecdc. Ad oggi, va sottolineato, nella Ue e nello spazio economico europeo non è stato ancora segnalato alcun caso.