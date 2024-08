Yara Gambirasio, Bossetti: "I genitori non c'erano all'udienza", la frase che fa discutere

07 agosto 2024 a

"Il caso Yara" ha fatto parecchio discutere. Il documentario di Netflix che racconta l’omicidio della 13enne di Brembate e l'arresto di Bossetti è diventato in poco tempo un caso. Da un lato riapre interrogativi sulle indagini e dall'altro lato consegna la parola all'uomo che sta scontando l'ergastolo incastrato dalla prova regina: il Dna di "Ignoto 1".

Nel documentario vengono ricostruiti tutti i passaggi che hanno portato alla cattura di Bossetti ma anche il dolore di una famiglia, quella di Yara, che con estrema compostezza e grandissimo coraggio ha affrontato un vero e proprio calvario sin dal giorno della scomparsa della ragazzina. E a far discutere sono soprattutto le frasi di Bossetti che nel docu dichiara la sua innocenza ma che deve fare i conti con i risultati delle indagini a suo carico che per tre volte in giudizio sono stati sufficienti per condannarlo. Nell'intervista al muratore di Mapello c'è un passaggio che lasciano davvero perplessi. Bossetti infatti racconta il suo processo sin dalla prima udienza. Ebbene, proprio parlando di quel primo giorno in tribunale ha messo nel mirino i Gambirasio: "Non c'erano alla prima udienza. Se ti uccidono una figlia...". Una frase passata inosservata che però ha scatenato comunque il dibattito sui social con chi ritiene questo affondo una vero e proprio schiaffo gratuito a un papà e a una mamma che piangono ancora la loro figlia.