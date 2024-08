Meteo, "picchi allarmanti" di caldo? Sì ma... Ecco quando arriva il maltempo

12 agosto 2024 a

a

a

La settimana di Ferragosto riserverà dei "picchi" di caldo "allarmanti" all'Italia. "Caronte", l'anticiclone africano, continuerà a infiammare il nostro Paese soprattutto tra lunedì 12 agosto e mercoledì 14. Le temperature raggiungeranno "livelli eccezionali in tutta la penisola", spiegano gli esperti de IlMeteo.it. I valori attesi, in particolare, toccheranno i 40 gradi in molte zone, con "picchi allarmanti di 42-43°C in Sardegna e Sicilia".

Se al sud il clima sarà rovente, non andrà molto meglio al centro e al nord, dove sono comunque previste punte di 37- 39 gradi. Gli esperti parlano addirittura di "notti tropicali", dal momento che anche dopo il tramonto non si andrà al di sotto dei 24-25 gradi, soprattutto nel Mezzogiorno. Non mancheranno, poi, i rovesci alimentati da caldo e umidità, i cosiddetti "temporali di calore", attesi soprattutto nelle zone montuose.

Eventi estremi, grandinate e alluvioni lampo: quando e dove, gli aggiornamenti meteo

Gli esperti, però, hanno anche una data per la fine del caldo: "Le previsioni a medio termine suggeriscono una possibile attenuazione del caldo dopo Ferragosto, più precisamente intorno al 19/20 del mese". La diminuzione dell'afa deriverà dall’aumento della dinamicità atlantica e dall'arrivo dal Nord Europa di correnti d’aria più instabili e più fresche, con conseguenti ondate di maltempo. La situazione, però, non è ancora del tutto certa: bisognerà attendere qualche giorno per avere più elementi sull'evoluzione del tempo.