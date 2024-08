Adriatico devastato dalla mucillagine? "Ecco cosa si vede da sotto"

17 agosto 2024 a

a

a

Vacanze da incubo per chi si trova sull'Adriatico, in particolare a Rimini: il mare è completamento ricoperto di mucillagine, un tappeto bianco di poltiglia che scoraggia quasi la totalità dei bagnanti dall'entrare in acqua. Un caso che ormai perdura da molti giorni, documentato da video e foto davvero sconcertanti, un fenomeno dovuto alle altissime temperature delle acque, che hanno ritoccato nuovi record: in media, le acque dell'Adriatico sono al di sopra dei 28°.

Ma c'è anche chi prova ad offrire un punto di vista differente, sulla mucillagine. A farlo è l'Ansa, l'agenzia di stampa, che propone un breve resoconto "al contrario". Ossia: cosa si vede, da sott'acqua, quando il mare è ricoperto dalla mucillagine? "È la natura che si manifesta, in questo caso attraverso una 'poltiglia' gelatinosa - innocua per la salute umana come assicurano gli esperti - che dalla battigia non è certo uno spettacolo entusiasmante agli occhi dei bagnanti, ma se la prospettiva cambia, lo scenario assume contorni anche affascinanti", si legge sul sito dell'Ansa.

E ancora ecco il racconto delle grandi e piccole chiazze trasportate dalle onde, in virtù delle quali assumono forme e colori differenti, il tutto anche in base alla luce che penetra nell'acqua. E ancora: "A tratti dal fondale sembra di essere avvolti all'interno di una grande spugna, ma a seconda delle dimensioni si ha anche l'impressione di avere a che fare con qualche strano essere vivente che si scompone e ricompone a seconda delle correnti, delle onde e anche dalle movenze delle persone".

"Mai vista una cosa del genere": allarme-mucillagine, come sono ridotte le nostre coste

Grazie al peculiare racconto scopriamo che la mucillagine - marroncina quando vista dall'esterno - sott'acqua assume differenti tonalità, le quali viaggiano dal rosso al giallo, in contrasto con il verde scuro dell'acqua. Insomma, quello dell'Ansa un meritorio tentativo di salvare il salvabile della mucillagine. Ammesso e non concesso che qualcosa da salvare ci sia davvero. Già, immaginiamo che i turisti a cui la mucillagine sta rovinando le vacanze lungamente attese non siano particolarmente interessati alla prospettiva subacquea della mucillagine stessa...