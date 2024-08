Camilla Cecconi è morta a 20 anni travolta in strada: il dramma, andava in chiesa

26 agosto 2024 a

È morta a causa delle ferite riportate Camilla Cecconi, una delle due ragazze di 20 anni investite ieri da un’autovettura in via Prenestina Nuova, a Palestrina, in provincia di Roma. L’altra ragazza, una coetanea, avrebbe riportato alcune fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri. Le due ragazze di fatto stavano andando in chiesa quando all'improvviso sono state sorprese da un'auto che le ha travolte.

Alla guida dell’auto che ha investito le due ragazze, una Renault Scenic, c’era una donna di 72 anni che si è fermata a prestare soccorso. L’automobilista, visibilmente sotto choc, avrebbe detto di non aver fatto in tempo ad evitare l’impatto.

Immediatamente sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno messo in sicurezza la zona per effettuare tutti i rilievi. La Renault è stata posta sotto sequestro, mentre è stata denunciata per il reato di omicidio stradale la donna che si trovava alla guida.Intanto i genitori di Camilla Cecconi hanno dato il consenso all'espianto degli organi. Intanto sull'altro incidente che ha sconvolto l’intera comunità di Giugliano in cui ha perso la vita una bimba di 8 anni ci sono nuovi sviluppi. La mamma che, a bordo di una Smart ForTwo, portava la bimba in braccio è finita sotto indagine.