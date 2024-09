Mario Giuliacci: quando finisce l'estate, dove arrivano nubifragi e grandinate

01 settembre 2024 a

a

a

Il meteo dei prossimi giorni va tenuto d'occhio. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it , nelle prossime ore assisteremo a dei radicali cambiamenti che di fatto porteranno sul nostro Paese diversi temporali e una diminuzione consistente delle temperature. Nonostante un weekend soleggiato su gran parte del Belpaese, ecco che arriva una perturbazione che interesserà diverse zone del nostro Paese.

"Un parziale cambiamento del tempo lo vivremo comunque già agli inizi della prossima settimana, quando una perturbazione, lambendo il nostro Paese, favorirà una leggera flessione delle temperature e un aumento dell'instabilità, soprattutto in alcune zone d'Italia. Insomma, il sole a tratti avrà litigare con nuvole e qualche temporale", fa sapere il colonnello Mario Giuliacci.

Ma chi dovrà tenere l'ombrello in mano? "La perturbazione farà sentire i suoi effetti nei primi giorni della prossima settimana, lunedì 2 e martedì 3 settembre, con nuvole che contenderanno il cielo al sole in gran parte del Centro e del Nord, mentre improvvisi temporali si formeranno qua e là sulle Alpi, sulla Pianura Padana e sulle zone interne del Centro". Infine non si può escludere del tutto il rischio di forti nubifragi o di grandinate.