Lampedusa, si capovolge un barcone di migranti: 21 dispersi tra cui 3 bambini, 7 in salvo

Una strage in mare. Un barcone carico di migranti è naufragato in acque territoriali italiane. A quanto s'apprende sul veliero erano presenti 28 persone di cui 21 sono ancora disperse in acqua e tra loro ci sono anche tre bambini. Il barcone si è capovolto nel canale di Sicilia. A salvare i sette sopravvissuti è stata una motovedetta della guardia costiera alla quale i migranti hanno raccontato di essere partiti dalle coste libiche il primo settembre. I sette superstiti sono di nazionalità siriana e sono stati fatti sbarcare a molo Favarolo di Lampedusa e sono già stati trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola.

I sette superstiti sono stati per tre giorni alla deriva, sul barcone capovolto, fino a quando non sono stati intercettati dai militari della motovedetta. I migranti hanno riferito che le persone a bordo del barcone sarebbero state soltanto sudanesi e siriani.

Intanto, la Croce Rossa italiana ha rivelato il significativo calo di arrivi rispetto al 2023 spigando come "al netto delle numeriche, prosegue l'attività della Croce Rossa Italiana, volta ad accogliere e fornire assistenza a chiunque arrivi sulle nostre coste, a Lampedusa e in tutti i porti in cui siamo attivi", ha spiegato Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana. Ad agosto, infatti, sono arrivate all'hotspot di Contrada Imbriacola, sull'isola di Lampedusa, 5.504 persone migranti (153 sbarchi) a fronte dei 19.911 ospiti registrati nello stesso mese del 2023 (527 sbarchi). Rispetto ad agosto 2023, i dati di quest'anno mostrano un calo degli arrivi del 72%, a conferma del trend dei mesi scorsi.