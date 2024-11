Meteo, tornano le grandi piogge: ecco il giorno dell'imminente ribaltone

05 novembre 2024 a

Sole, temperature quasi primaverili, bel tempo. L'Italia alle prese con l'alta pressione, che caratterizzerà ancora parte della settimana, mantenendo così le condizioni meteorologiche sostanzialmente stabili. Ma, come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito personale, il quadro è destinato a mutare. Ed è destinato a cambiare già nei prossimi giorni: verso la seconda metà della settimana, infatti l'anticiclone subirà un lieve indebolimento, permettendo il ritorno di nubi e qualche pioggia in alcune aree del Paese. Si tratterà comunque di un cambiamento limitato: le precipitazioni saranno isolate e coinvolgeranno solo poche regioni.

Stando alle ultime indicazioni dei modelli previsionali, qualche pioggia potrebbe arrivare tra giovedì 7 e venerdì 8 novembre. In particolare, il cielo si coprirà di nubi nelle zone meridionali del Paese, con precipitazioni sparse previste su Calabria, Sicilia e Sardegna. In sintesi, un peggioramento moderato, concentrato soprattutto all'estremo Sud e sulle isole.

Dunque cambi, ma non drastici. Eppure, i medesimi modelli previsionali, suggeriscono anche un imminente ritorno della pioggia in misura copiosa. Le attuali proiezioni dei modelli fisico-matematici, infatti, indicano che una perturbazione più marcata potrebbe arrivare attorno alla metà della prossima settimana, intorno al 13-14 novembre. Se confermato, questo cambiamento potrebbe portare copiose piogge su buona parte dell'Italia, insieme a un netto calo delle temperature, specie nelle regioni del Centro-Nord, a causa dell’arrivo di correnti più fredde. Le temperature potrebbero finire al di sotto delle più recenti medie stagionali. Stando a questo scenario, i modelli suggeriscono anche che si potrebbe assistere a nevicate sulle montagne anche a quote relativamente basse.