Meteo, crollo termico e arriva la neve: ecco quando scatta la "gelata" sull'Italia

Dopo i primi abbassamenti di temperatura, è decisamente arrivata l’ora di mettere il cappotto. Un impulso di aria fredda di matrice polare marittima ha appena raggiunto la Danimarca e la Germania. Oggi si muoverà attraverso la Francia e raggiungerà la Spagna entro la giornata di mercoledì 13 novembre dove si svilupperanno forti condizioni di maltempo. Una seconda ondata, infine, si dirigerà sull'area balcanica. Il primo di questi lambirà il versante nord-ovest dell’Italia a partire da domani e causerà pioggia e neve sulle Alpi. Di conseguenza l’area depressionaria presente alle basse latitudini verrà spinta verso le regioni meridionali dello stivale. Al Sud, quindi, meglio prepararsi al freddo vero.

Va leggermente meglio all’Adriatico, investito da una nuvolosità modesta, dettata secondo 3BMeteo dal nucleo freddo diretto verso i Balcani. Il calo delle temperature e una ventilazione tesa dai quadranti orientali saranno invece fattori comuni per tutti. Qualche pioggia isolata, comunque, non dovrebbe risparmiare nemmeno l’Emilia-Romagna. Molto instabili le Isole maggiori, con rovesci e temporali che arriveranno fino alla Calabria. Più soleggiato, invece, al Nord, anche se con conseguenti nebbie al mattino in Valpadana. Anche i mari saranno molto mossi, occhio dunque a possibili rallentamenti nella circolazione marittima da e verso le isole.

Sarà venerdì 15 novembre il giorno in cui il freddo dei Balcani investirà anche la nostra Penisola. La temperatura è attesa in diminuzione sui versanti orientali con una ventilazione che si manterrà ancora settentrionale e potrà essere anche tesa. Quasi lo stesso discorso per sabato 16, anche se con maggiore nuvolosità al nord e una ventilazione tesa dai quadranti settentrionali. Sarà domenica 17 il giorno più piovoso, con intensificazione a NordOvest per poi scendere giù fino al Centro. Unica nota lieta, un lieve aumento delle temperature dovuto alla ventilazione del Sud. Insomma, se c’è chi ha fatto il bagno fino al 1 Novembre scorso (come il sottoscritto), adesso è veramente tempo di riporre il costume dentro l’armadio.