Margaret Spada, tragedia a Roma: si sottopone a rinoplastica, morta a 22 anni

Margaret Spada, 22enne originaria di Lentini (in provincia di Siracusa) è morta per un intervento al naso. La giovane ragazza era andata nella Capitale per sottoporsi a una rinoplastica. E, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe deceduta prima dell'intervento. La donna avrebbe perso la vita dopo la somministrazione dell'anestesia locale eseguita in un ambulatorio di un centro estetico di Roma. "L'autopsia chiarirà le cause del decesso", ha spiegato il legale della famiglia di Margaret.

Purtroppo non sono serviti a nulla i soccorsi dei sanitari che l'hanno subito trasportata in ospedale. Intanto, la polizia giudiziaria sta indagando per accertare quanto accaduto nella clinica. I carabinieri del Nas avrebbero sequestrato documenti e farmaci. E la procura ha avviato un'inchiesta con l'ipotesi di reato per omicidio colposo.

"La famiglia di Margaret Spada è chiusa in un profondo silenzio. In questo momento di dolore mantiene il massimo riserbo. Sarà l’autopsia a chiarire le cause che hanno provocato il decesso della giovane", il commento del legale della famiglia.