Roberto Gualtieri presenta il robot spara-multe e se la ride: un massacro per i romani

"Questo video potrebbe non piacervi o piacervi molto", esordisce il sindaco Roberto Gualtieri sui social presentando l'ultimo 'ritrovato tecnologico'. Di che si tratta? Presto detto, di un sistema per massacrarci di multe... in automatico. Delazione automatica. Roba da Cina, da regimi totalitari.

"Questo è il nuovo dispositivo per la rilevazione automatica delle infrazioni al codice della strada e anche delle irregolarità amministrative dei veicoli", aggiunge il sindaco, il quale appare assai soddisfatto per la trovata. Il "dispositivo", in buona sostanza, va a colpire in automatico le soste irregolari e in particolare chi parcheggia in doppia fila.

"Le telecamere controlleranno automaticamente la situazione amministrativa dalle loro targhe, dunque segnalerà le macchine in seconda fila" e via in automatico scattano le contravvenzioni. Basta spingere "sanziona" e fare la multa, aggiunge un Gualtieri sempre più soddisfatto. "Da oggi 20 apparati come questi saranno in azione in tutta Roma capitale".

Infine, la chiosa che sa davvero di presa per i fondelli. "È opportuno precisare che le sanzioni sono un deterrente necessario e Roma Capitale utilizza i proventi non per fare cassa ma investendoli per garantire maggiore sicurezza sulle strade a tutte e a tutti", conclude Gualtieri. Certo, come no: le multe non servono a far cassa. E chissà cosa ne penseranno i romani del "robot spara-multe"...