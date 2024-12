Monza, 24enne accoltellata alle spalle fuori dal super: è gravissima. Arrestato l'ex: una tragedia annunciata?

09 dicembre 2024 a

Accoltellata alla schiena fuori da un supermercato a Giussano, in provincia di Monza: la vittima, 24 anni, è ricoverata ora in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. È successo intorno alle 13.30 di oggi, lunedì 9 dicembre. Stando a quanto emerso finora, non si sarebbe trattato di una rapina. La giovane sarebbe stata sorpresa alle spalle dall'ex compagno. Quest'ultimo, un uomo di origini straniere, è stato rintracciato e bloccato a Stradella, in provincia di Pavia.

L'aggressione sarebbe avvenuta vicino all'auto della ragazza, nel parcheggio del supermercato. Sul posto, poi, sono giunti automedica, ambulanza e carabinieri. Questi ultimi stanno indagando per cercare di ricostruire l'accaduto. Sarebbe stata proprio la giovane, al momento dei soccorsi, ad indicare ai carabinieri della compagnia di Seregno il suo aggressore.

La 24enne, poi, è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore, come riporta il Corriere della Sera, era sottoposto agli arresti domiciliari per un procedimento in corso a Como. Nonostante questo avrebbe approfittato di un permesso di uscita per incontrarla e aggredirla. L'altro procedimento in corso sarebbe per reati contro la stessa ragazza: a novembre dell'anno scorso, a Erba, le avrebbe lanciato contro dell'acido.