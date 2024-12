Concerto di Capodanno, Roberto Gualtieri cambia i cantanti ed è già polemica: "Flop mondiale"

25 dicembre 2024 a

a

a

Dimenticate le polemiche sulla presenza o meno di Tony Effe, il Concerto di Capodanno a Roma è quasi pronto per iniziare. La sera del 31 dicembre al Circo Massimo si alterneranno sul palco Gabry Ponte, la Pfm l'Orchestraccia e l'orchestra popolare "La notte della taranta". Lo comunica in una nota il Campidoglio. Insieme a loro ci saranno Mariachiara Belardo e Don Cash per una grande festa a ingresso gratuito promossa da Roma Capitale e organizzata in collaborazione con Rds, che inizierà a partire dalle 21:30 e proseguirà con il countdown di mezzanotte con Don Cash e Mauro Zavadava Mandolesi.

Ulteriori dettagli e altre sorprese saranno annunciati nei prossimi giorni in una conferenza stampa di presentazione dell'evento. E c'è già chi punta il dito contro il sindaco Roberto Gualtieri: "Ma chi sono?", "Flop mondiale".

Roma sembra Calcutta, ma i giornali lo osannano: la rete che protegge Roberto Gualtieri

Mancano i dettagli invece per il concerto alternativo 'Capodanno da Tony' che Tony Effe ha deciso di tenere al Palaeur proprio la notte di Capodanno, per il quale sono già in vendita i biglietti al prezzo calmierato di 10 euro su Ticketone. Il 33enne trapper romano potrebbero essere affiancato proprio da Mara Sattei e Mahmood, anche loro liberi, dopo la rinuncia al Circo Massimo, e la stessa Gaia che ha cantato con lui il tormentone 'Sesso e Samba'.