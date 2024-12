Roma, fumo sospetto in metro: chiuse due fermate e passeggeri in lacrime, cosa sta succedendo

29 dicembre 2024 a

Fumo sospetto nella metropolitana a Roma: chiuse le fermate della metro A in piazza di Spagna e piazzale Flaminio, nel centro della Capitale, prese d'assalto da migliaia di turisti. In piazza di Spagna sono subito giunte autobotti dei vigili del fuoco e volanti della polizia, impegnate nelle verifiche del caso dopo la segnalazione di "fumo sospetto". Gli utenti della metro sono stati dirottati verso la vicina stazione Barberini. Il caos è scoppiato nel pomeriggio di oggi, domenica 29 dicembre, ed è stata una conseguenza dell’incendio divampato a pochi metri dall’ingresso di Villa Borghese, dal lato di piazzale Flaminio.

Tante le scene di panico, con spintoni e passeggeri in lacrime. Il fumo si è incanalato nella galleria della metro ed è filtrato attraverso i condotti di areazione, rendendo l’aria irrespirabile. Stando alle prime informazioni, l’incendio sarebbe partito da un capannone. All’interno c’erano alcuni attrezzi e macchinari da lavoro, che andando a fuoco hanno sprigionato un fumo intenso e nero. In poco tempo il fumo è arrivato all’altezza della stazione della metro Flaminio ed è stato aspirato dai sistemi di aerazione della stazione. In un primo momento, si era addirittura pensato a un incendio proprio all’interno delle stazioni. A bordo del treno nel momento del caos c’erano anche lo youtuber Simone Cicalone e la videomaker Evelina, che hanno dato l’allarme e aiutato i passeggeri a defluire dalla metro.