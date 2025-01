Meteo, la nera previsione di Giuliacci: "Nuovo peggioramento", chi avrà l'Epifania da incubo

05 gennaio 2025 a

La svolta era attesa ed è arrivata. Cominciano già ad abbassarsi le temperature e subito dopo la Befana è prevista un'ondata di freddo e gelo che potrebbe investire tutta l'Italia. Il colonnello Mario Giuliacci già da qualche giorno ha lanciato l'allarme su metogiuliacci.it per il ritorno del maltempo. E in particolare il primo fronte di questa ondata sarà l'Emilia Romagna dove condizioni "vivaci" del meteo renderanno l'Epifania piuttosto ballerina: "Sabato 4 il maltempo si prenderà una breve pausa, e mentre le condizioni torneranno temporaneamente stabili, sicuramente favorevoli a formazioni nebbiose in pianura, la seconda perturbazione sarà già in agguato. A pilotare questo nuovo peggioramento sarà una vasta e profonda area di bassa pressione che entro l’Epifania avanzerà verso il Mediterraneo: portando una graduale intensificazione dei fenomeni tra lunedì 6 e martedì 7 sulle aree occidentali del Paese", fa sapere Giuliacci.

E ancora: "In definitiva, da domenica a martedì, avremo a che fare con cieli per lo più nuvolosi, dove sarà probabile anche la formazione di nebbie su buona parte delle pianure. Tuttavia non sono escluse deboli piogge o pioviggini su Appennino occidentale. Nel corso di mercoledì 8, potremmo dover fare i conti con precipitazioni più diffuse e, forse, qualche fiocco in abbassamento fino a 3-400 metri di quota sulle aree emiliane più occidentali, al netto di una diminuzione più marcata delle temperature".