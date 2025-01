Roma-Lazio, tensione prima del derby: cosa hanno lanciato davanti allo stadio, interviene la polizia

05 gennaio 2025 a

Tensione prima del derby Roma-Lazio, in programma questa sera, domenica 5 gennaio, all'Olimpico: la polizia è intervenuta con un idrante per allagare la strada e spegnere le micce di fumogeni, petardi e bombe carta che erano state lanciate davanti allo stadio. Prima sono scattate le chiusure al traffico nella zona del Foro Italico intorno alle 16.30. Poi gli agenti hanno provveduto a sequestrare mazze, bastoni, coltelli e aste con lame ai tifosi che se li erano portati dietro. Altre armi erano nascoste nella vegetazione vicino allo stadio. Un tifoso della Lazio è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un cacciavite. Un altro invece è stato sottoposto a Daspo.

La polizia, poi, ha monitorato circa 300 ultrà laziali a volto coperto a Ponte Milvio, e il raduno dei romanisti a ponte Duca d'Aosta. Le due fazioni non sono venute a contatto perché gli agenti lo hanno impedito. A tenere sotto controllo la situazione, fino all'apertura dello stadio alle 18, un folto contingente di poliziotti, carabinieri, finanzieri: circa 2mila uomini supportati da un elicottero che controlla l'area dall'alto. Nel frattempo, sono state numerose le esplosioni di bombe carta e ordigni artigianali attorno all'Olimpico. In tutta l'area, il fumo degli esplosivi, insieme alla nebbia, ha formato una densa cappa.