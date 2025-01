Meteo, l'annuncio di Giuliacci: "Vortice di gelo e neve sull'Italia", quando saremo colpiti

06 gennaio 2025 a

Come aveva già annunciato il colonnello Mario Giuliacci, ecco che puntuale è arrivata la perturbazione dell'Epifania. Il Nord in queste ore è colpito dalla pioggia e da una drastico calo delle temperature. Ma non è finita qui.

E così su meteogiuliacci.it il colonnello spiega che cosa accadrà nei prossimi giorni: "La vera rivincita dell'inverno arriverà con una seconda perturbazione che, accompagnata da gelidi venti polari, investirà l'Italia giovedì 9 gennaio, favorendo la formazione di un vortice depressionario che poi, tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio porterà pioggia, vento, freddo e neve su gran parte del Paese".

Attenzione poi al prossimo weekend con un peggioramento sul fronte delle temperature già dalla giornata di sabato: "La massa d'aria gelida al seguito della perturbazione però favorirà, in molte regioni, un ulteriore abbassamento delle temperature che, in gran parte d'Italia, faranno registrare valori al di sotto della norma. Insomma, nella parte finale della settimana gelo e neve si prenderanno di prepotenza la scena". Anche venerdì non sarà una giornata semplice: "Il vortice di bassa pressione ricolmo di aria gelida scivolerà velocemente lungo la Penisola, portando diffuso maltempo soprattutto al Centro-Sud, con pioggia, vento e anche neve. In particolare al Nord sono attese altre nevicate fino a quote molto basse sulle Alpi Orientali e sull'Appennino Emiliano, ed è possibile che a tratti i fiocchi di neve, magari misti a pioggia, riescano a spingersi anche sulla vicine pianure dell'Emilia".