Mario Giuliacci, pioggia e neve al Nord: ecco quando colpiranno secondo i modelli-meteo

Negli ultimi giorni si è registrato un clima piuttosto freddo nel Nord Italia, ma con condizioni prevalentemente asciutte. Piogge e nevicate si sono concentrate in altre aree, interessando soprattutto il Sud e il medio versante adriatico. Questo schema meteorologico sembra destinato a persistere anche nei prossimi giorni, con il maltempo che continuerà a colpire il Sud e il Medio Adriatico, mentre al Nord prevarrà il tempo secco. Questo è quanto prevede il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito personale.

Nel dettaglio, i modelli meteorologici suggeriscono che nelle regioni settentrionali gli ombrelli rimarranno chiusi, e le Alpi non verranno colpite nuove nevicate. Quindi quando torneranno pioggia e neve al Nord? In base alle ultime analisi dei modelli, la situazione asciutta dovrebbe proseguire per tutta la settimana, anche se il freddo non mancherà: sono attese gelate diffuse durante la notte e nelle prime ore del mattino.

Tuttavia, una possibile svolta sembra profilarsi all’orizzonte: la svolta potrebbe arrivare però con la settimana successiva. Stando alle mappe meteo attuali, una perturbazione significativa potrebbe raggiungere il Nord intorno al 22-23 gennaio, riportando piogge diffuse e nevicate, anche se queste ultime dovrebbero rimanere confinate ai rilievi. Le aree di pianura, per ora, sembrano escluse da eventuali imbiancate, ma ulteriori aggiornamenti potrebbero affinare le previsioni. In attesa delle eventuali perturbazioni, al Nord continuerà a colpire il grande freddo, il tutto nel contesto di giornate asciutte. Il maltempo, infatti, continuerà a colpire nella altre zone dello Stivale.