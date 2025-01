Papa Francesco cade a Santa Marta, "contusione all'avambraccio": le sue condizioni

16 gennaio 2025 a

Papa Francesco è caduto nella sua casa a Santa Marta riportando una contusione all'avambraccio destro, senza fratture: lo riferisce la Sala stampa vaticana, spiegando che "il braccio è stato immobilizzato come misura cautelativa". La nuova caduta del Pontefice, non grave, arriva a poco più di un mese da quella del 6 dicembre, sempre a Casa Santa Marta, che gli aveva procurato un grosso livido sul lato destro del viso. In quell'occasione, il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, ai giornalisti aveva spiegato che "l'ematoma è conseguenza di una contusione" e che il Pontefice "ha battuto il mento sul comodino".

Nonostante la caduta, Bergoglio non ha annullato visite e appuntamenti previsti dalla sua agenda questa mattina, giovedì 16 gennaio. Dunque, ha ricevuto l’arcivescovo eletto di Crotone monsignor Alberto Torriani, la presidente del Comitato Mondiale per la Sicurezza Alimentare Nosipho Nausca-Jean Jezile, il presidente del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, e infine Haji Dede Edmond Brahimaj, leader della comunità dei Bektashi di Tirana e la comunità del collegio sacerdotale argentino di Roma. Nelle immagini ufficiali lo si vede sorridente mentre saluta gli ospiti, con un fazzoletto bianco al collo per sostenere il braccio immobilizzato.

Il Papa, 88 anni, presenta problemi di mobilità ormai da due anni. Le difficoltà nella deambulazione derivano principalmente da un problema al ginocchio. Il Pontefice, dunque, cammina poco. Si sposta per lo più con l’aiuto di un bastone da passeggio, appoggiandosi a un collaboratore oppure con la sedia a rotelle.