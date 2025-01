Ramy, dietro le proteste di piazza ci sono i professionisti della violenza che assaltano la polizia

17 gennaio 2025 a

C’è uno zoccolo duro di violenti itineranti, di manifestazione in manifestazione. Aggredisce le forze dell’ordine, compie vandalismi, non rispetta alcuna norma di civiltà che dovrebbe guidare ogni manifestazione. È questo quel che trapela dagli accertamenti svolti dalla Digos dopo il corteo, finito male, di sabato scorso, nel quartiere San Lorenzo a Roma.