Spid, la truffa della tredicesima: ecco come ti rubano tutto l'importo

I tentativi di hackeraggio non sono solo l'ultima frontiera dell'universo delle truffe. Ma anche l'arma più pericolosa in mano a delinquenti e malintenzionati. Alessia, per esempio, ha raccontato di essere stata vittima di un'intrusione nei propri dati personali. Gli hacker infatti sono entrati nel suo profilo NoiPa manomettendo le sue coordinate bancarie. In questo modo sono riusciti a sottrarre la sua tredicesima lo scorso dicembre. Come spiega Leggo, il caso di Alessia è preoccupante per due motivi. In primo luogo perché a distanza di un mese la vittima non è ancora riuscita a farsi restituire il denaro. Sia per la scarsa collaborazione della banca, sia perché è qualcosa che poteva succedere a chiunque.

La donna, medico 40enne in un ospedale di Roma, ha scoperto per puro caso di non aver ricevuto il bonifico della tredicesima. "Tutti i miei colleghi l'avevano ricevuta tranne me", ha raccontato. Poi, contattando la banca, ha capito che il suo iban era stato cambiato. Così si è resa conto dell'intrusione nel suo profilo NoiPa.

L'operazione degli hacker è stata precisa e diabolica. Con i dati della sua carta d'identità hanno aperto due spid e una CNS. Oltre al cambio delle coordinate bancarie, i truffatori hanno prima aperto un conto in banca con i suoi dati, poi hanno tentato di aprire un finanziamento per comprare un trattorino, dando un indirizzo falso di Torre del Greco, comune alle porte di Napoli. "Sono riuscita a tracciare le due spid, non ancora la CNS, acquistata da un partner di Aruba, finora è stato impossibile tracciarla", ha spiegato la donna.

Al momento la situazione è ancora in una fase di stallo. "Hanno provato ad attivare una carta di credito su Agos, ho bloccato subito anche questa. Una rincorsa senza fine", ha aggiunto Alessia. Anche l'aver cambiato il proprio documento d'identità, cercando di rendere obsoleti i dati di quello in possesso dei truffatori, non ha avuto un rapido esito perché per aggiornare il profilo con il nuovo documento ci vogliono diversi giorni.