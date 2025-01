Mario Giuliacci, la "gelida sorpresa": meteo, dove irrompe la corrente polare

27 gennaio 2025 a

Il freddo non mancherà. Il team di Mario Giuliacci parla di temperature in calo, ma non troppo. Almeno per questa settimana. I giorni della Merla, quelli che per tradizione sono i più freddi dell'anno, saranno sì freddi ma neanche più di tanto. Mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 gennaio, stando alle ultime proiezioni dei modelli previsionali, non subiranno un brusco crollo termico, quanto piuttosto "un dolce ritorno a temperature normali per il periodo".

Tradotto: "per i Giorni della Merla è in effetti atteso un po' di freddo, ma in realtà senza picchi di gelo degni di nota. Qualche 'gelida sorpresa' ce la potrebbe invece portare la prossima settimana". Stando ai meteorologi, intorno al 2-3 febbraio, irromperanno sull'Italia delle gelide correnti polari.

Queste ultime causeranno un generale e deciso abbassamento delle temperature, che così si porterebbero diffusamente di alcuni gradi al di sotto delle medie stagionali. Che sia l'inizio di una fase di tempo gelido in tutta Italia? Con ogni probabilità sì visto che non mancheranno nevicate fino a quote molto basse. Non resta dunque che aspettare settimana prossima e godersi un clima mite, seppure ancora per poco tempo.