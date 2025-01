Mario Giuliacci, il meteo dice pioggia: weekend rovinato, ecco dove

31 gennaio 2025 a

Lo spiraglio di bel tempo che ha coinvolto l'Italia in questi giorni è solo una piccola parentesi. Stando a quanto riporta il colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it , al Nord gli italiani dovranno rispolverare gli ombrelli. Le prime piogge del nuovo peggioramento hanno già bagnato l'estremo Nordovest, ma nelle prossime ore il peggioramento si estenderà a gran parte del Nord, con la pioggia che entro la fine di questo venerdì 31 gennaio raggiungerà praticamente tutte le regioni settentrionali. Non solo la pioggia. Nel settentrione tornerà anche la neve, ma sulle Alpi. Le temperature rimarranno in generale leggermente al di sopra della norma. Il maltempo, al Nord, si farà sentire anche nella giornata di sabato.

Sabato 1° febbraio sarà infatti una giornata molto nuvolosa e piovosa. Quindi il fine settimana, al Nord, inizierà con il maltempo, caratterizzato anche da nuove nevicate sulle Alpi, ma sempre solo a quote medio-alte, ovvero oltre gli 800-1200 metri. Il giorno dopo, domenica 2 febbraio, tornerà a splendere il sole in tutto il Nord.

Tra la seconda parte di venerdì e la giornata di sabato le piogge coinvolgeranno anche alcune zone del Centro, e in particolare la Toscana, poi domenica le parti si i vestiranno: mentre in molte zone del Centro e, soprattutto, del Nord tirerà il bel tempo, un'altra perturbazione porterà piogge diffuse al Sud.