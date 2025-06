Meteo Giuliacci, caldo africano e poi tempesta: cambia tutto

Caldo africano sull'Italia: il mese di giugno si apre con la prima ondata di caldo dovuta dall’anticiclone africano. Stando alle previsioni del colonnello Mario Giuliacci, come si legge sul sito meteogiuliacci.it, bisognerà abituarsi ad avere temperature di 34-35°C accompagnate da vere e proprie piogge monsoniche e, talvolta, da ingenti grandinate.

Il mese di giugno inizierà quindi con valori termici sopra le medie del periodo per via della presenza dell’anticiclone africano. Si parla di +5/6 °C rispetto ai soliti valori stagionali, in particolare sulla Pianura Padana e sulle regioni del versante tirrenico. Da oggi, martedì 3 giugno, il caldo sarà ancora più intenso a causa di una massa d’aria bollente in arrivo dal Marocco e dall'Algeria. Basti pensare che in Sardegna, per esempio, si potranno toccare massime anche di 36-37°C.