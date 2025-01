Terra dei fuochi, Italia condannata dall'Ue: ecco chi sono i veri colpevoli

31 gennaio 2025 a

a

a

Dietro i fumi della Terra dei Fuochi si nasconde una verità che nemmeno la Corte europea dei diritti dell’uomo è riuscita a cogliere nella sentenza che condanna l’Italia per la mancata bonifica dei terreni inquinati tra le province di Napoli e di Caserta.

Non è vero che magistratura e politica sono state silenti e inerti davanti allo scempio di quel che un tempo era la Campania Felix, come sostengono i giudici di Strasburgo: è stato il sensazionalismo giudiziario che ha sbagliato mira. Oggi la Cedu rimprovera al nostro Paese di non aver preso le dovute contromisure al rischio per la salute (definito «sufficientemente grave, reale e accertabile» oltre che «imminente») dei cittadini residenti in quell’area. Eppure le indagini, i processi, gli arresti e i sequestri ci sono stati, e non solo recentemente.