Ostia, 29enne azzannato nella notte dai suoi due cani: è gravissimo

A Ostia, sul litorale di Roma, un ragazzo è stato aggredito dai suoi due cani. È accaduto nella notte tra venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio in via Baffigo. Qui un 26enne è stato azzannato in casa, mentre dormiva, dai suoi due pitbull. Il giovane è stato portato in ospedale in codice rosso. A soccorrerlo i familiari che hanno allontanato i due cani quando ormai avevano inferto lesioni profonde. Il 29enne resta ricoverato in condizioni disperate. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i veterinari della Asl che hanno preso in custodia i cani e stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.

Qualche settimana fa aveva fatto parlare la morte di Patrizio Donati. Veterinario professionista, il 72enne è stato rinvenuto morto nella sua villa a Cerro Maggiore, nel Milanese. L'uomo, che viveva con diversi alani, presentava diverse ferite al cranio e al braccio, lacerazioni che secondo i carabinieri sarebbero state provocate dai morsi di due dei suoi cani.

Patrizio a Cerro gestiva due attività: uno studio in via Alberto da Giussano e un allevamento di alani, la ‘Baia Azzurra’, allestito nel giardino della sua villa, che conduceva insieme alla sua compagna, Ksenija, giudice in vari concorsi cinofili.